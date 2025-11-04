Самара принимает матчевую встречу национальных сборных России и Узбекистана по боулингу

151

4 и 5 ноября в Самаре в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» проходит первая официальная матчевая встреча национальных сборных России и Узбекистана по боулингу «Кубок Дружбы».

В соревнованиях участвуют национальные сборные России и Узбекистана по 9 спортсменов с каждой стороны:

- 6 мужчин

- 1 женщина

- 1 юниор

- 1 ветеран (старше 50 лет)

Состоятся личные и командные встречи в различных дисциплинах.

Финал соревнований из Самары будет комментировать Дмитрий Губерниев.

Фото: минспорта СО