Самара принимает матчевую встречу национальных сборных России и Узбекистана по боулингу

4 и 5 ноября в Самаре в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» проходит первая официальная матчевая встреча национальных сборных России и Узбекистана по боулингу «Кубок Дружбы».
В соревнованиях участвуют национальные сборные России и Узбекистана по 9 спортсменов с каждой стороны:
- 6 мужчин
- 1 женщина
- 1 юниор
- 1 ветеран (старше 50 лет)
Состоятся личные и командные встречи в различных дисциплинах.
Финал соревнований из Самары будет комментировать Дмитрий Губерниев.
Фото: минспорта СО