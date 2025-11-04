Я нашел ошибку
Главные новости:
Пилотный проект создания платных парковок в Самаре реализуют в 2026 году.
В Самаре в пилотном режиме начнет работать система платных парковок
Финал соревнований из Самары будет комментировать Дмитрий Губерниев.
Самара принимает матчевую встречу национальных сборных России и Узбекистана по боулингу
Губернатор вручил награды лучшим спортсменам и тренерам региона.
Вячеслав Федорищев встретился с титулованными спортсменами и тренерами
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 5 ноября в губернии будет ветренно
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +4, +6°С. В утренние часы местами гололедица.
5 ноября в регионе утром и днем дождь и мокрый снег, до +7°С
Мероприятие прошло в Самарской государственной филармонии.
В День народного единства состоялась церемония вручения губернатором государственных наград Самарской области
Среди редких и необычных имен для мальчиков - Феодор, для девочек - Юстина.
Как самарские родители чаще называли своих новорожденных дочерей и сыновей в октябре
Глава региона отметил, что с 10 ноября Олег Кононенко будет исполнять обязанности начальника Центра подготовки космонавтов.
Звание "Почетный гражданин Самарской области" присвоено Олегу Кононенко
Мероприятия
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Самара принимает матчевую встречу национальных сборных России и Узбекистана по боулингу

4 ноября 2025 18:25
151
Финал соревнований из Самары будет комментировать Дмитрий Губерниев.

4 и 5 ноября в Самаре в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» проходит первая официальная матчевая встреча национальных сборных России и Узбекистана по боулингу «Кубок Дружбы».

В соревнованиях участвуют национальные сборные России и Узбекистана по 9 спортсменов с каждой стороны:
- 6 мужчин
- 1 женщина
- 1 юниор
- 1 ветеран (старше 50 лет)

Состоятся личные и командные встречи в различных дисциплинах.

Финал соревнований из Самары будет комментировать Дмитрий Губерниев.

 

Фото:   минспорта СО

Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
837
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
682
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1505
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
837
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
717
