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Самара побежит: 11 апреля в Самаре пройдет Космический полумарафон

5 апреля 2021 15:29
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В этом году он посвящен 60-летию первого полета человека в космос.

11 апреля в Самаре в пятый раз пройдет Космический полумарафон. В этом году он посвящен 60-летию первого полета человека в космос.

Беговая дистанция будет проходить по улицам: Волжский проспект, Максима Горького, Лесная, Северо-Восточная магистраль. Старт и финиш - напротив амфитеатра около бассейна ЦСКА.

Участники будут соревноваться на дистанциях 600 метров (детский забег), 3 км, 10 км, 21,1 км, корпоративный забег 5х3 км, Самарская миля 1586 метров, северная ходьба 3 и 10 км.

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места на всех дистанциях, награждаются дипломами и медалями, а также призами. Всем участникам, завершившим дистанцию (кроме Самарской мили), будет вручена памятная медаль финишера.

Необходима предварительная регистрация!

Электронная регистрация участников доступна на сайте.

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