С 22 по 26 октября в Тольятти состоится Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике

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С 22 по 26 октября в Автограде пройдет Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике. В соревнованиях примут участие около 300 особенных атлетов из 23 регионов Российской Федерации в возрасте от 8 лет и старше. Самарскую область будут представлять 80 спортсменов.

Специальная Олимпиада России - движение, занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с нарушением интеллекта.

«Сегодня в Самарской области благодаря правительству региона и личному вниманию Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова большое значение уделяется физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов с использованием методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. В 2022 году число систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом составило более 33,5 тыс. человек, в том числе детей-инвалидов более 14 тысяч», - подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Состязания по легкой атлетике пройдут в новом легкоатлетическом манеже, возведенном в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В феврале текущего года в нем прошли первые официальные соревнования, по их итогам новый объект получил высокую оценку от спортсменов и признание экспертов. Здесь же запланирована и торжественная церемония открытия Специальной Олимпиады. Она пройдет в понедельник, 23 октября, в 17:00. В художественной гимнастике медали разыграют на главной арене универсального спортивного комплекса «Олимп».

На территории губернии третий год реализуется проект «Инклюзивный спорт для всех». Его главная задача - помощь людям с особенностями развития в социализации через спорт. С момента старта проекта его участниками стали около 1500 особенных атлетов и 18 школ, на базе которых проводятся занятия.

Атлеты 63 региона под руководством председателя регионального отделения «Специальной Олимпиады Самарской области» Елены Маркеловой регулярно принимают участие во Всероссийских Спартакиадах по различным дисциплинам. В январе 2023 года сборная Самарской области выступила в Казани на Единых Играх для людей с ментальными нарушениями и завоевала 19 медалей.

В этом году Специальная Олимпиада России отмечает 24 года со дня образования. За это время в стране было создано 70 региональных отделений, удалось объединить более 130 тысяч особенных атлетов, организовать работу 1900 тренеров. Для детей с ОВЗ действуют секции по 30 летним и зимним видам спорта. Ежегодно проводится около 5 тысяч мероприятий и 15 всероссийских соревнований.

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