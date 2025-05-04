Россиянка установила мировой рекорд на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике

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Россиянка Варвара Кузьминова установила мировой рекорд среди спортсменов до 17 лет на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Лиме (Перу), передает РИА Новости.

Она обновила мировые рекорды в рывке (108 кг) и по сумме упражнений (235 кг) в весовой категории до 76 кг и стала победительницей чемпионата мира. В толчке она показала результат 127 кг. Серебро завоевала Сейне Стоуэрс (214; 98+116) из Самоа, бронзу - финка Минни Мария Хормавирта (207; 90+117).

Также 16-летняя Кузьминова завоевала серебро молодежного чемпионата мира (спортсмены не старше 20 лет), уступив американке Элле Николсон (236; 106+130). Третьей стала южнокореянка Чон Хи Су (225; 102+123).

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. Чемпионат мира завершится 5 мая.

Фото: freepik.com