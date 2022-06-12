Россиянка Екатерина Александрова стала победительницей теннисного турнира в Нидерландах

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Россиянка Екатерина Александрова в воскресенье победила представительницу Белоруссии Арину Соболенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:0 в пользу Александровой, посеянной на турнире под седьмым номером. Соболенко была посеяна под первым номером.

Александровой 27 лет, она занимает 30-е место в рейтинге WTA, на ее счету теперь два титула под эгидой организации. Лучшим достижением россиянки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг.

Соболенко 24 года, она располагается на шестой позиции мирового рейтинга. На ее счету 10 титулов WTA. Спортсменка выходила в полуфинал Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2021 году.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории WTA 250 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд турнира составлял более $250 тыс. В 2020 и 2021 годах турнир не проводился из-за сложной эпидемиологической ситуации. Победительницей соревнований 2019 года является американка Элисон Риск. Из россиянок турнир выигрывали Анна Чакветадзе (2007) и Надежда Петрова (2012).

Фото: EPA-EFE/LYNN BO BO/ТАСС