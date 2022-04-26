Путин посоветовал фигуристке Валиевой не обращать внимания на нападки и продолжать работать

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Президент России Владимир Путин посоветовал фигуристке Камиле Валиевой не обращать внимания на нападки на фоне допинг-скандала и продолжать работать, передает ТАСС.

Во время неформального общения с российскими олимпийцами в Кремле за бокалом шампанского Путин сказал слова поддержки Валиевой, оказавшейся в центре допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине.

"Ты, главное, не обращай никакого внимания. Правда, ты совсем молодая девушка еще, в таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды", - сказал Путин. Он добавил: "Здесь самое главное - внутренне собраться и просто работать. Не смотреть на них, на эти все прыжки. Все, что не связано со спортом, надо отбросить".

Путин посоветовал спортсменке махнуть рукой на тех, кто ее обвиняет: "Ну, пускай! А ты иди дальше и добивайся следующих результатов и побед. Они будут, сто процентов, абсолютно точно".

"Здесь главное - характер. А у тебя все есть", - заключил президент. Валиева, смутившись, поблагодарила Путина за поддержку.

В конце встречи глава государства и олимпийцы сделали совместную фотографию, а затем устроили импровизированную автограф-сессию. Президент расписался на ленточках олимпийских медалей. Валиева, пока не получившая медаль из-за продолжающегося расследования, протянула главе государства лист бумаги. Путин написал Камиле, отмечающей 26 апреля 16-летие, поздравление с днем рождения и поставил подпись.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС