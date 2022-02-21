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Программа массовой гонки "Лыжня России" в Самарской области

21 февраля 2022 12:58
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Программа массовой гонки "Лыжня России" в Самарской области

26 февраля в Самаре на на территории ГАУ СО «УСЦ «Чайка» (Самарская область, муниципальный район Волжский, городское поселение Смышляевка, территория Лесная, ул. Олимпийская, здание 4) состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Традиционные старты проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».

 

Программа XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

10:45

Официальная церемония открытия

11:00

Старт на дистанцию 5 км — юноши 2004-2006 г.р.

11:10

Старт на дистанцию 5 км — девушки 2004-2006 г.р.

11:20

Старт на дистанцию 5 км — юноши 2007-2009 г.р.

11:30

Старт на дистанцию 5 км — девушки 2007-2009 г.р.

11:35

Старт на дистанцию 5 км — женщины 1958-1972 г.р., 1973-1987 г.р.

11:40

Старт на дистанцию 5 км — женщины 1957 г.р. и старше,

мужчины 1957 г.р. и старше

11:50

Старт на дистанцию 10 км — мужчины 1988-2003 г.р.

12:00

Старт на дистанцию 10 км — мужчины 1973-1987 г.р.

12:05

Старт на дистанцию 10 км — женщины 1988-2003 г.р.

12:10

Старт на дистанцию 10 км — мужчины 1958-1972 г.р.

12:15

Церемония награждения победителей и призеров:

юноши/девушки 2004-2006 г.р., 2007-2009 г.р.

12:45

Церемония награждения победителей и призеров:

Дистанция — 5 км (женщины, мужчины)

13:15

Церемония награждения победителей и призеров:

Дистанция — 10 км (женщины, мужчины)

13:00-14.00

Старт на массовый забег

 

Комиссия по допуску участников работает по адресу: г. Самара, п. Управленческий, государственное автономное учреждение Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка», пресс-центр, 2-ой этаж (вход со двора):

  • 23 февраля 2022 года — с 11:00 до 19:00
  • 24 февраля 2022 года — с 11:00 до 19:00
  • 25 февраля 2022 года — с 11:00 до 19:00
  • 26 февраля 2022 года — с 09:00 до 11:00 (на все дистанции)                                                                                                                                                                                       с 11:00 до 13:00 (только на массовый забег)

Заявки подаются в комиссию по допуску — лично участниками или представителем организации, только по указанному адресу и в отведённое время (вход в здание в медицинских масках и при предъявлении QR-кода).

Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии медицинского заключения врача о допуске к участию в соревнованиях (оригинал). Участники от 18 лет и старше допускаются при наличии медицинского заключения врача о допуске к участию в соревнованиях (оригинал) или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность.

В Комиссию по допуску участников предоставляются следующие документы:

  • индивидуальные заявки:

— паспорт или свидетельство о рождении (оригинал);

— полис обязательного медицинского страхования (оригинал).

— медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях (оригинал);

  • заявки от организаций:

— заявка по форме (приложение № 1): ФИО, дата рождения, допуск врача, заверенный личной подписью и личной печатью напротив каждого участника соревнования. Заявка заверяется личной печатью и подписью врача, руководителем и печатью командирующей организации, печатью медицинского учреждения.

Оригиналы медицинского заключения врача и заявок от организаций о допуске к участию в соревнованиях не возвращаются.

Заявка на участие в XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области 26 февраля 2022 года

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