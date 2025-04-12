Проекты из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Ты в игре»

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Среди полуфиналистов всероссийского конкурса проектов в области физической культуры и спорта «Ты в игре» - проект некоммерческой организации СРОО ДМСК «Буревестник» «Медиа-студия о спорте «Под небом».

За счет грантовых и собственных средств медиа-студия снимает документальные фильмы об известных тренерах, подкасты со спортсменами, делает видеоотчеты и фотоотчеты с соревнований, организует онлайн-трансляции.

Проект ДМСК «Буревестник» выходит в полуфинал конкурса «Ты в игре» второй год подряд.

Познакомиться со всеми проектами и проголосовать за понравившиеся можно по ссылке:

тывигре.рф/projects

Фото: Минспорта региона