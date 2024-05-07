Проект из Самарской области стал победителем конкурса Российского футбольного союза и Минспорта РФ "Россия - футбольная страна"

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Проект "Акрон" - детям" признан лидером в номинации "Лучший профессиональный клуб в сфере массового футбола".



Второе место занял проект ФК "Уфа" "На футбол имеет право каждый", третье - социальная инициатива ФК "Зенит" и компании "Газпром переработка" в поддержку программы регулярной помощи людей с тяжелой инвалидностью "Норма жизни".



Всего в конкурсе участвовали 444 проекта из 76 регионов России.



Самарская область вошла в топ-5 регионов по количеству заявленных проектов. Проекты, реализуемые в нашем регионе, были представлены во всех 8 номинациях конкурса.