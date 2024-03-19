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Представительница Самарской области Мария Иванова выиграла "Российский тур дзюдо"

19 марта 2024 14:25
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В состязаниях приняли участие 70 спортсменок из 21 региона РФ.

В Казани прошел первый этап нового турнира Федерации дзюдо России "Российский тур дзюдо", приуроченного к 40-летнему юбилею отечественного женского дзюдо. В состязаниях приняли участие 70 спортсменок из 21 региона РФ.

 Представительница Самарской области Мария Иванова, воспитанница тренера Сергея Герасимова, стала победительницей соревнований в весовой категории свыше 78 кг.

 Альфия Дашкина в этой же категории стала бронзовым призером.

Следующие этапы "Российского тура дзюдо" пройдут в августе в Санкт-Петербурге и в декабре в Екатеринбурге.

 

Фото:   минспорта СО

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