Представительница Самарской области Мария Иванова выиграла "Российский тур дзюдо"

132

В Казани прошел первый этап нового турнира Федерации дзюдо России "Российский тур дзюдо", приуроченного к 40-летнему юбилею отечественного женского дзюдо. В состязаниях приняли участие 70 спортсменок из 21 региона РФ.



Представительница Самарской области Мария Иванова, воспитанница тренера Сергея Герасимова, стала победительницей соревнований в весовой категории свыше 78 кг.



Альфия Дашкина в этой же категории стала бронзовым призером.



Следующие этапы "Российского тура дзюдо" пройдут в августе в Санкт-Петербурге и в декабре в Екатеринбурге.

Фото: минспорта СО