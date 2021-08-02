Подведены итоги Фестиваля пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest»

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С 28 июля по 1 августа в Самаре состоялись соревнования в рамках Фестиваля пляжных видов спора «Самара Open Комус Fest». Разыграли призовой фонд в размере 1 500 000 рублей.

В мероприятии приняли участие спортсмены-любители и профессионалы из 53 городов России. В общей сложности более 1000 человек в течение 5 дней боролись за победу и главные призы соревнований. Игры прошли по четырем видам пляжного спорта: волейбол, футбол, теннис, регби. Кроме того, впервые состоялись состязания по паркуру на пляже, а также выступили женские команды в пляжном регби. Соорганизатор мероприятия – Департамент физической культуры и спорта городского округа Самара.

Фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» проходил на набережной протяженностью четыре километра - II-я очередь набережной реки Волга (Первомайский спуск). Было построено 20 площадок, на которых свыше 1 000 участников боролись за победу в своих номинациях. Спортсменам предоставлялась официальная форма турнира, а также специальная сумка участника фестиваля.

Победителями по пляжным дисциплинам стали участники: из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Архангельска, Анапы, Волжского, Саратова, Энгельса, Казани. Спортсмены получили подарочные сертификаты на выплату призовых, медали, кубки и подарки от партнеров.

Болельщики также имели возможность посетить Самарский фестиваль, чтобы понаблюдать за играми спортсменов, а также поучаствовать в конкурсах, посетить зоны активностей для гостей. Самых активных болельщиков наградили призами и подарки от компании «Комус», сообщают организаторы фестиваля.

Фото: пресс-служба фестиваля