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Подведены итоги зимнего Чемпионата Самарской области по автомногоборью среди юношей

22 февраля 2023 14:23
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Ребята и их наставники приехали из Сызрани, Тольятти, Кинеля, Борского, Богатого, Хворостянки и других населённых пунктов.

21 февраля 2023 года суперфинал зимнего Чемпионата Самарской области по скоростному маневрированию выявил сильнейших. Юные автомобилисты демонстрировали знания правил дорожного движения и искусство управления автомобилем в скоростном маневрировании. Организатором соревнований традиционно выступил Самарский областной Центр детско-юношеского технического творчества и его структурное подразделение – областная «Юношеская автошкола».

«Эти соревнования стали традиционными, и многие приезжают на них не первый раз. Есть те, кто начинает водить машину уже в десятилетнем возрасте, и в 18 лет, когда получают водительские права, становятся настоящими профессионалами, – рассказал начальник структурного подразделения Самарской юношеской автомобильной школы Дмитрий Новиков. – Они уверенно проходят «змейку», «бокс», «колею», «кегли», водят автомобиль задним ходом и мастерски делают параллельную парковку. В момент соревнований спортсмен обязан выполнить все фигуры в установленной последовательности. Победитель сегодня определялся по наименьшему времени, затраченному на выполнение маневров с учетом штрафных баллов».

О своём увлечении автомобилем Софья Пенькова из Сызрани рассказывает так: «Автомобиль – это полезный ресурс. Если есть возможность обучиться, то нужно ей пользоваться. За рулем я чувствую себя вполне уверенно».

Финал областного зимнего Чемпионата по автомногоборью в этом году собрал самое большое количество участников – 70 юных автомобилистов из различных муниципалитетов Самарской губернии. Ребята и их наставники приехали из Сызрани, Тольятти, Кинеля, Борского, Богатого, Хворостянки и других населённых пунктов.

Среди участников были и те ребята, у которых за спиной участие во всероссийских соревнованиях.

Влад Аржанов из Самары впервые сел за руль в 14 лет, сейчас ему 17. Он воспитанник СП СОЦДЮТТ «Юношеская автошкола». Чемпион признался, что уверенность в вождении появилась лишь спустя два года: «После 18 лет на обучение уходит около трех месяцев. Приобрести хороший опыт за это время не получится. А у нас проходят и тренировки, и спортивная подготовка. Благодаря этому в сложных ситуациях на дороге я смогу быстрее среагировать и принять лучшее решение».

Компетентное жюри смогло подвести итоги только к вечеру, после окончания заездов и экзамена на знание правил дорожного движения. Больше всего призовых мест досталось воспитанникам самарской автошколы, а юниоры из Тольятти и Борского стали абсолютными победителями в общем командном зачёте.

Директор Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов так оценивает значение чемпионата по автомногоборью: «Сегодня мы видим рост интереса ребят к управлению автомобилем. В регионе сохраняется и развивается движение юных автомобилистов. Наша автошкола – одна из старейших в Приволжском Федеральном округе. Благодаря бережному отношению и вниманию со стороны региональных властей, министерства образования и науки Самарской области, мы смогли сохранить условия для обучения детей вождению автомобиля, развить юношеский автоспорт. Это залог того, что наши воспитанники станут не только профессиональными водителями, но и будут себя ответственно вести как участники дорожного движения. А значит, на наших дорогах станет безопаснее».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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