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Лидия Рогожинская провела встречу с учащимися спортивный лицей Самары и пообщалась с ребятами на тему «Физическая культура и спорт: мотивация и перспективы».
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«Поделись своим знанием»: в регионе прошла лекция «Физическая культура и спорт: мотивация и перспективы»

6 сентября 2022 22:20
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Лидия Рогожинская провела встречу с учащимися спортивный лицей Самары и пообщалась с ребятами на тему «Физическая культура и спорт: мотивация и перспективы».

В понедельник, 5 сентября, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская в рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием» провела встречу с обучающими МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара и пообщалась с ребятами на тему «Физическая культура и спорт: мотивация и перспективы».

Акция «Поделись своим Знанием» стартовала в День знаний и продлится до 9 сентября. Организаторами выступают Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Уникальность акции в ее географии: она охватывает сотни тысяч школьников и студентов как в городах-миллионниках, так и в самых удаленных уголках страны. А в роли лекторов выступают известные государственные и общественные деятели, выдающиеся ученые, популяризаторы науки, лидеры бизнеса, представители сферы культуры и искусства, спортсмены и другие наставники, которые добились успеха и готовы делиться знаниями с молодым поколением. Причем лекция проводится в формате public talk, когда студенты и школьники становятся модераторами встречи, задавая интересующие их вопросы.

Так, Лидия Рогожинская перед началом лекции поделилась с ребятами историей своей профессиональной карьеры. Она рассказала, что начинала свою трудовая деятельность учителем физической культуры в общеобразовательной школе № 68 (ныне – спортивный лицей). Призналась, что сегодняшняя встреча для нее особо важна, так как проходит в родных стенах. «Спорт для меня – это моя жизнь, которая неразрывно связана со спортсменами и тренерским составом. На собственном опыте знаю сколько труда вкладывают в ваши результаты педагоги и тренеры», - поделилась врио министра.

Самарских школьников интересуют глубокие вопросы: меры поддержки развития физической культуры и спорта, привилегии обладателей значков ГТО при поступлении в вузы, а также будущее российского спорта.

В ходе разговора Лидия Рогожинская рассказала о мерах и целях государственной и региональной поддержки развития физической культуры и спорта. Среди них – стипендия губернатора 63 региона для спортсменов, показывающих высокие спортивные результаты. Мера поддержки охватывает спортсменов входящих в состав сборных команд Российской Федерации всех возрастов. «Президент России Владимир Владимирович Путин ставит перед нами большие задачи. Развитие отрасли физкультуры и спорта - одна из ключевых задач государства. При личном участии Главы региона Дмитрия Азарова создаются условия для развития детско-юношеского, массового, профессионального спорта, системы подготовки спортивного резерва, для привлечения еще большего числа жителей Самарской области к здоровому образу жизни. На это нацелен и федеральный проект «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», – подчеркнула Лидия Анатольевна.

Врио министра рассказала и о нововведениях, которые стали возможным с начала нового учебного года. Теперь у регионального министерства спорта, благодаря поддержке Правительства Самарской области, есть возможность заключать договоры на целевое обучение. Прием на целевое обучение – это поступление в вуз на бюджет по направлению от государственного ведомства или предприятия. Также при наличии знака ГТО абитуриенты могут получить дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение.

Среди самых популярных вопросов школьников – присвоение спортивных разрядов и званий. Лидия Рогожинская рассказала о порядке, нормах и установленных требованиях, а также рекомендовала спортсменам внимательно читать положения о соревнованиях, которые публикуются на официальных сайтах регионального министерства спорта и Минспорта РФ, чтобы впоследствии не возникали проблемные ситуации.

В завершении разговора Лидия Рогожинская резюмировала, что спорт в России – один из элементов российской культуры, а российские спортсмены самые сильные. Важно помнить об этом и гордиться своей страной и малой Родиной. «Я родилась, выросла и тренировалась в Куйбышевской, а теперь в Самарской области. Считаю, что немаловажно любить свой регион и с честью представлять его на всероссийской и международной спортивной арене. Всегда помните, что нигде вас не поддержат лучше, чем дома», – подытожила врио министра спорта Лидия Рогожинская.

 

Фото:   минспорта СО

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