Пловцы из Самарской области завоевали три медали на чемпионате России

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В Санкт-Петербурге в течение недели проходил чемпионат России по плаванию на короткой воде. Три спортсмена из Самарской области заняли призовые места на личных дистанциях.

Участники чемпионата соревновались в 25-метровом бассейне во всех основных дисциплинах плавания. Представители Самарской области завоевали три медали. 17-летняя Арина Хитева взяла серебро на дистанции 50 метров на спине.

22-летний Дмитрий Жаворонков стал третьим в плавании вольным стилем на 50 метров, а 18-летний Федор Есин получил бронзовую медаль на 200 метрах на спине, пишет Сова.



