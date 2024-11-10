Первенство России по спорту слепых (плавание): тольяттинцы завоевали две серебряные и две бронзовые медали

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В Раменском (Московская область) в 50-метровом бассейне спорткомплекса «Сатурн» завершилось первенство России среди юниоров и юниорок 17-19 лет, юношей и девушек 14-16 лет по виду спорта «спорт слепых» в дисциплине «плавание».

В соревнованиях принимали участие 76 спортсменов из 21 субъекта Российской Федерации.

Сборную Самарской области представляли тольяттинские спортсмены, воспитанники СШОР № 10 «Олимп» (тренер Галина Сухарева).

По итогам первенства тольяттинцы завоевали две серебряные и две бронзовые медали.

Результаты наших спортсменов:

Виктория Хабарова: 2 место на дистанции 400 м вольным стилем (7:37.75) и 3 место на дистанции на 200 м комплексным плаванием (4:00.00).

Мирон Жильников: 2 место на дистанции 400 м вольным стилем (5:57.41) и 3 место на дистанции 50 м баттерфляем (32.35).

Фото: региональное отделение ВФСС в Самарской области