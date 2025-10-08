Осенний фестиваль «Готов к труду и обороне» в середине октября пройдет в Самаре

135

Городское мероприятие состоится в воскресенье днем во Дворце спорта легкой атлетики в Промышленном районе. Подробностями поделились представители областного Минспорта, пишет Самара-МК.

Осенний фестиваль «Готов к труду и обороне» пройдет на улице Физкультурной, 101 12 октября с 11:00 до 16:00. В списке основных испытаний: наклоны и пресс, подтягивания, отжимания и рывок гири, прыжки в длину.

Плюс бег, смешанное передвижение, стрельба из электронного оружия, уточнили в министерстве. Подробнее о регистрации можно узнать в официальной группе департамента спорта Самары.