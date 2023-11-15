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Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
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Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона

15 ноября 2023 17:31
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Именитый спортсмен вместе с заслуженным тренером России Александром Милеевым проведет тренировку на гребных тренажерах.

В пятницу, 17 ноября, в Тольятти в легкоатлетическом манеже (ул. Спортивная, 40) пройдет мастер-класс олимпийского чемпиона по гребле на байдарке и каноэ Максима Опалева. Начало мероприятия в 16:00.

Именитый спортсмен вместе с заслуженным тренером России Александром Милеевым проведет тренировку на гребных тренажерах и поделится секретами успеха со спортсменами Самарской области.

Сегодня в 63 регионе греблей на байдарках и каноэ занимаются около 1000 человек. Ежегодно спортсмены губернии входят в состав национальных сборных команд России.

 

Фото:   министерство спорта Самарской области

Теги: Мероприятия Тольятти

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