Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона

119

В пятницу, 17 ноября, в Тольятти в легкоатлетическом манеже (ул. Спортивная, 40) пройдет мастер-класс олимпийского чемпиона по гребле на байдарке и каноэ Максима Опалева. Начало мероприятия в 16:00.



Именитый спортсмен вместе с заслуженным тренером России Александром Милеевым проведет тренировку на гребных тренажерах и поделится секретами успеха со спортсменами Самарской области.



Сегодня в 63 регионе греблей на байдарках и каноэ занимаются около 1000 человек. Ежегодно спортсмены губернии входят в состав национальных сборных команд России.

Фото: министерство спорта Самарской области