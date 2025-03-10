Около 150 школьников стали участниками соревнований по лыжным гонкам памяти Виктора Ольховского в Самаре

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В минувшие выходные в парке имени 60-летия Советской власти прошли традиционные городские соревнования по лыжным гонкам памяти Виктора Ольховского. Бывший руководитель городского департамента физической культуры и спорта, мастер спорта по лыжным гонкам ушел из жизни в конце 2016 года. Организаторы мероприятия - администрация города Самара совместно с муниципальной спортивной школой олимпийского резерва им. В.В. Ольховского № 11.

«Виктор Ольховский внес большой вклад в развитие массового и профессионального спорта нашего региона. Занимался лыжами с детства, был членом сборной Куйбышевской области. Юные спортсмены продолжают заложенные им традиции. Гонка проводится в конце сезона, поэтому у ребят есть возможность улучшить свои результаты. Такие старты - неотъемлемая часть подготовки спортсменов. Талантливых ребят достаточно много. Главное – раскрыть способности ребенка, вдохнуть в него надежду и мотивацию. Это поможет двигаться вперед», - сказал заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта администрации города Самара Сергей Четвериков.



Соревнования прошли в Самаре уже в девятый раз. В них приняли участие около 150 школьников в возрасте от 9 до 18 лет. Трассы были рассчитаны на разные уровни подготовки. Участникам предстояло преодолеть дистанции в 1 км, 3 км и 5 км.



«Мы гордимся, что наша школа носит имя Виктора Ольховского, и стараемся сделать все, чтобы популяризировать этот вид спорта. В советские годы лыжи были на пике популярности: на прогулки по зимним паркам выходили целыми семьями. Сегодня можно с уверенностью сказать, что традиции возрождаются. Все больше ребят приходят в лыжные секции и многие из них благодаря поддержке родителей и тренеров показывают высокие результаты», - отметила директор спортивной школы олимпийского резерва им. В.В. Ольховского № 11 Екатерина Чуйкова.



Победителями соревнований стали:

Юноши 2007-2008 – Гуськов Артем, Самара

Девушки 2007-2008 – Марина Огаркова, Самара

Юноши 2009-2010 – Денис Николаев, Самара

Девушки 2009-2010 – Яна Глебова, Самара

Юноши 2011-2012 – Андрей Комаров, Самара

Девушки 2011-2012 – Амелия Зариева, Самара

Мальчики 2013-2014 – Камиль Зариев, Самара

Девочки 2013-2014 – Василиса Шешунова, Безенчук

Мальчики 2015-2016 – Леонид Семушкин, Безенчук

Девочки 2015-2016 – Ульяна Зинькова, Исаклинский район, с. Новое Ганькино.

Фото: администрация Самары