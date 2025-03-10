Я нашел ошибку
Главные новости:
По новой программе для инвестиционных проектов предусмотрены «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, которые позволят покрыть до 50% от суммы кредита. 
МСП-производители в сфере станкостроения и робототехники смогут получить льготные кредиты под 5%
Самара почти на полмесяца превратится в центр отечественного балета.
САТОБ: Первый Международный фестиваль «Наследие. Опера. Балет»
10 марта в Новокуйбышевске произошел пожар в складском здании. Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров.
С 3 по 10 марта на территории Самарской области произошло 65 техногенных пожаров
В Самаре ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица.
11 марта в регионе без осадков, до +7°С
Девушке запретили пользоваться интернетом и другими средствами связи.
Блогера Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля
Так называемые мушки перед глазами — симптом, который может свидетельствовать о наличии достаточно опасных патологий органов зрения, требующих медицинского осмотра.
Врач: мушки перед глазами могут говорить о патологии органов зрения
Летний лагерь за городом и профильная музыкальная смена с наставниками. 
Подростки из неполных и малообеспеченных семей в отдалённых районах Самары займутся песенными творчеством
Трассы были рассчитаны на разные уровни подготовки. Участникам предстояло преодолеть дистанции в 1 км, 3 км и 5 км. 
Около 150 школьников стали участниками соревнований по лыжным гонкам памяти Виктора Ольховского в Самаре
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.14
-0.43
EUR 96.86
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Самарцев приглашают в кирху на «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ БАХУ»
«8 Марта в каждый дом!»: полицейские и общественники региона провели мероприятия, посвященные Международному женскому дню
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Около 150 школьников стали участниками соревнований по лыжным гонкам памяти Виктора Ольховского в Самаре

10 марта 2025 15:12
171
Трассы были рассчитаны на разные уровни подготовки. Участникам предстояло преодолеть дистанции в 1 км, 3 км и 5 км. 

В минувшие выходные в парке имени 60-летия Советской власти прошли традиционные городские соревнования по лыжным гонкам памяти Виктора Ольховского. Бывший руководитель городского департамента физической культуры и спорта, мастер спорта по лыжным гонкам ушел из жизни в конце 2016 года. Организаторы мероприятия - администрация города Самара совместно с муниципальной спортивной школой олимпийского резерва им. В.В. Ольховского № 11.

«Виктор Ольховский внес большой вклад в развитие массового и профессионального спорта нашего региона. Занимался лыжами с детства, был членом сборной Куйбышевской области. Юные спортсмены продолжают заложенные им традиции. Гонка проводится в конце сезона, поэтому у ребят есть возможность улучшить свои результаты. Такие старты - неотъемлемая часть подготовки спортсменов. Талантливых ребят достаточно много. Главное – раскрыть способности ребенка, вдохнуть в него надежду и мотивацию. Это поможет двигаться вперед», - сказал заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта администрации города Самара Сергей Четвериков.

Соревнования прошли в Самаре уже в девятый раз. В них приняли участие около 150 школьников в возрасте от 9 до 18 лет. Трассы были рассчитаны на разные уровни подготовки. Участникам предстояло преодолеть дистанции в 1 км, 3 км и 5 км. 

«Мы гордимся, что наша школа носит имя Виктора Ольховского, и стараемся сделать все, чтобы популяризировать этот вид спорта. В советские годы лыжи были на пике популярности: на прогулки по зимним паркам выходили целыми семьями. Сегодня можно с уверенностью сказать, что традиции возрождаются. Все больше ребят приходят в лыжные секции и многие из них благодаря поддержке родителей и тренеров показывают высокие результаты», - отметила директор спортивной школы олимпийского резерва им. В.В. Ольховского № 11 Екатерина Чуйкова. 

Победителями соревнований стали:
Юноши 2007-2008 – Гуськов Артем, Самара
Девушки 2007-2008 – Марина Огаркова, Самара
Юноши 2009-2010 – Денис Николаев, Самара
Девушки 2009-2010 – Яна Глебова, Самара
Юноши 2011-2012 – Андрей Комаров, Самара
Девушки 2011-2012 – Амелия Зариева, Самара
Мальчики 2013-2014 – Камиль Зариев, Самара
Девочки 2013-2014 – Василиса Шешунова, Безенчук
Мальчики 2015-2016 – Леонид Семушкин, Безенчук
Девочки 2015-2016 – Ульяна Зинькова, Исаклинский район, с. Новое Ганькино.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самара почти на полмесяца превратится в центр отечественного балета.
10 марта 2025, 16:23
САТОБ: Первый Международный фестиваль «Наследие. Опера. Балет»
Самара почти на полмесяца превратится в центр отечественного балета. Культура
133
В Самаре ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица.
10 марта 2025, 15:49
11 марта в регионе без осадков, до +7°С
В Самаре ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица. Экология
106
Летний лагерь за городом и профильная музыкальная смена с наставниками. 
10 марта 2025, 15:19
Подростки из неполных и малообеспеченных семей в отдалённых районах Самары займутся песенными творчеством
Летний лагерь за городом и профильная музыкальная смена с наставниками.  Общество
155
В центре внимания
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
10 марта 2025  11:44
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
213
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
10 марта 2025  09:27
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
944
Основной целью визита стало знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли.
8 марта 2025  22:31
Делегация из Мьянмы посетила Самарскую область и ознакомилась с достижениями в космической отрасли
1082
В Самарскую область 8 марта с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
8 марта 2025  13:26
В Самарскую область с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
954
В Самарской области увеличат тарифы на газ
8 марта 2025  13:11
В Самарской области увеличат тарифы на газ
659
Весь список