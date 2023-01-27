Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Новокуйбышевска предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты
Житель Новокуйбышевска предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты
В Самаре задержан подозреваемый в угоне автомобиля в Шенталинском районе
В Самаре задержан подозреваемый в угоне автомобиля в Шенталинском районе
В Самарской области будут судить водителя, из-за которого погибли двое подростков
В Самарской области будут судить водителя, из-за которого погибли двое подростков
В Коми сотрудники полиции спасли троих новорожденных медвежат
В Коми сотрудники полиции спасли троих новорожденных медвежат
Один день остался до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
Один день остался до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
В Волжском районе задержан водитель, лишенный прав за нетрезвую езду
В Волжском районе задержан водитель, лишенный прав за нетрезвую езду
В Самаре отметят День воинской славы России
В Самаре отметят День воинской славы России
"РКС-Самара" запустили новый современный сервис для клиентов: чат-бот
"РКС-Самара" запустили новый современный сервис для клиентов: чат-бот
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.13
0.17
EUR 75.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Один день остался до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре

27 января 2023 10:51
59
Один день остался до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре

Мероприятие пройдет в субботу, 28 января, на территории СШ "Чайка".

Зоны парковки обозначены на карте, въезд по номерам участников. Приезжайте заранее, чтобы спокойно поставить автомобиль.

Старт на дистанциях 11, 17, 34, 50 км будет дан справа от стартовой поляны. На второй круг участники будут уходить без разворота, проходя через стартовый коридор. Финиш с разворотом на 180 градусов. 

Все участники получат майки-номера. А также всех финишеров ждут медали (кроме дистанции 2,5 км). 

На трассе будет 5 пунктов питания. Два пункта для замены палок. А также две бригады скорой помощи.

Регистрация участников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
26 января 2023  13:04
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
376
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
588
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
25 января 2023  09:18
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
495
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
24 января 2023  09:52
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году
604
Дмитрий Азаров поручил разобраться, почему в ряде образовательных учреждений региона не был соблюден температурный режим.
23 января 2023  18:14
«Каждая бюджетная копейка должна быть освоена эффективно»: Дмитрий Азаров обсудил с министрами реализацию нацпроектов в регионе
5515
Весь список