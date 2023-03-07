Никита Подковальников и Александр Дмитренко из Тольятти проведут свои бои на турнире Ural FC в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Также участие в беседе приняла региональный сервисный уполномоченный, общественный советник Губернатора Самарской области Наталья Полянскова.
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили программу «Возвращение», которая сейчас прорабатывается в Самарской области
Дмитрий Краснов – православный священник. Служит в приходе Кирилла и Мефодия.
«Отражённый свет»: в СОУНБ познакомят с живописью и графикой православного священника Дмитрия Краснова
Программа рассчитана на формирование  жизненных компетенций и навыков у 26 детей-инвалидов с ментальными нарушениями школьного возраста (7-17 лет).
Региональное отделение ВОРДИ реализует программу "Маршрут помощи детям-инвалидам для качественной жизни их семей"
Для участия в первом этапе в фестиваля-конкурса приглашаются солисты и ансамбли в возрасте от 18 до 45 лет из Российской Федерации и Республики Беларусь.
Открыт прием заявок на Фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» Союзного государства
В Самаре ночью -7, -9°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
В Самарской области 8 марта облачно, небольшой мокрый снег, местами метель
Ресторатор Ирина Козаченко запустила на территории креативного кластера «Станкозавод» новый гастробар «Волжайна».
"ЗаВолга" круглый год: сеть самарских ресторанов развивается с господдержкой
В Главном управлении служат более тысячи женщин.
В ГУ МЧС СО поздравляли женщин с наступающим праздником
Для военнослужащих-участников специальной военной операции, проходящих реабилитацию в госпиталях региона, а также членов их семей.
В Самарском Доме офицеров прошел благотворительный концерт певицы Вики Цыгановой
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.47
0.01
EUR 80.24
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Никита Подковальников и Александр Дмитренко из Тольятти проведут свои бои на турнире Ural FC в Самаре

7 марта 2023 13:25
142
Никита Подковальников и Александр Дмитренко из Тольятти проведут свои бои на турнире Ural FC в Самаре

Лига Ural Fighting Championship (Ural FC) продолжает рассказывать о боях своего второго шоу, которое пройдет 25 марта в Самаре на арене СКК «Дворец Спорта имени В.Высоцкого». Ранее было объявлено, что возглавит турнир поединок по правилам К-1 между российским тяжеловесом Вячеславом «Рыжим Тарзаном» Дациком и бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом.

Помимо известных самарских тяжеловесов Шамиля Абасова и Рамиса Терегулова, на турнире Ural FC 2 выступят и бойцы из Тольятти. Чемпион мира-2015 по К-1, пятикратный чемпион России по К-1, победитель Всемирных игр боевых искусств Александр Дмитренко встретится с многократным призером чемпионатов Республики Беларусь по тайскому боксу и рукопашному бою Георгием Климом. Этот поединок в весовой категории до 81 кг пройдет по правилам К-1 в ММА-перчатках.

Другой боец из Тольятти, Никита Подковальников, проведет бой по правилам ММА в промежуточном весе до 74 кг с семикратным чемпионом Казахстана по жекпе-жек (национальные бои без правил) Серикбаем Ходжабаевым. В активе серебряного призера Кубка мира по боевому самбо Подковальникова восемь побед и пять поражений в ММА. У Ходжабаева — 11 побед и семь поражений в смешанных единоборствах.

В со-главном событии шоу Ural FC 2 бой по правилам ММА в среднем весе проведут россиянин Гамзат Хирамагомедов и чемпион Eagle FC Даурен Ермеков из Казахстана. Для бойцов эта встреча станет третьей между собой, и пока счет в их противостоянии ничейный.

В 2015 году Хирамагомедов и Ермеков встречались в финале чемпионата мира по ММА, когда единогласным решением судей сильнее оказался россиянин. А в июле 2022 года Ермеков в Актау техническим нокаутом во втором раунде победил Хирамагомедова. После того поединка ни один из них не выходил в октагон. Сейчас у бойцов появится возможность закрыть все вопросы в этом противостоянии, и что самое главное – оба спортсмена горят желанием провести трилогию. 

В активе Ермекова 17 побед в ММА при пяти поражениях. Его соперниками были такие бойцы, как Владимир Минеев, Артур Гусейнов, Шамиль Абдулаев, Сергей Калинин. На счету Хирамагомедова 10 побед и два поражения в ММА. Россиянин выходил триумфатором в поединках с такими оппонентами, как Алексей Буторин, Бахтияр Аббасов.

В рамках шоу 25 марта в Самаре станет известно и имя первого обладателя чемпионского пояса Ural FC – титул будет разыгран среди кикбоксеров. В поединке по правилам К-1 в весе до 91 кг Валерий Бизяев (рекорд - 13-3) из Соликамска встретится с экс-бойцом Glory бразильцем Ариэлем Мачадо (50-11).

Член команды «Ural Kali Fighter» Бизяев – мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион России по кикбоксингу, обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO, финалист мирового Кубка TNA. Мачадо становился чемпионом Южной Америки по кикбоксингу, а также выигрывал Glory Grand Prix. В 2017 году бразилец дрался с на тот момент чемпионом Glory Артемом Вахитовым, но уступил единогласным решением судей.

18+

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Также участие в беседе приняла региональный сервисный уполномоченный, общественный советник Губернатора Самарской области Наталья Полянскова.
7 марта 2023  15:46
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили программу «Возвращение», которая сейчас прорабатывается в Самарской области
27
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
7 марта 2023  12:47
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
156
Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами
7 марта 2023  09:41
Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами
405
В текущем году ввести в эксплуатацию в регионе намерены 24 крупных социальных объекта.
6 марта 2023  19:11
В Самарской области наращивают темпы строительства социальных объектов
418
На встрече с Дмитрием Азаровым жены военнослужащих подняли вопрос о синхронизации своих отпусков на работе с отпусками мужей.
6 марта 2023  18:22
В преддверии Международного женского дня Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих
442
Весь список