На чемпионате России по тхэквондо ВТФ спортсмены Самарской области выиграли девять медалей

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В Майкопе завершился чемпионат России по тхэквондо ВТФ. В соревнованиях приняли участие более 400 сильнейших спортсменов из 49 субъектов Российской Федерации.



По итогам турнира тхэквондисты Самарской области выиграли девять медалей и все вошли в основной состав национальной сборной команды России.



Камалов Рафаэль (в/к до 87 кг) - золото;

Балахнеев Дмитрий (в/к до 54 кг) - серебро;

Скворцова Кира (в/к до 57 кг);

Аюкаев Рафаэль (в/к свыше 87 кг);

Баннова Анастасия (в/к до 62 кг) - бронза;

Ангелова Алиса (в/к до 49 кг);

Рогозина Ирина (в/к до 49 кг);

Еремина Виктория (в/к до 46 кг);

Сергеева Кристина (в/к свыше 73 кг).

Фото: ru.freepik.com