На чемпионате России по тхэквондо ВТФ спортсмены Самарской области выиграли девять медалей

В Майкопе завершился чемпионат России по тхэквондо ВТФ. В соревнованиях приняли участие более 400 сильнейших спортсменов из 49 субъектов Российской Федерации.
По итогам турнира тхэквондисты Самарской области выиграли девять медалей и все вошли в основной состав национальной сборной команды России.
Камалов Рафаэль (в/к до 87 кг) - золото;
Балахнеев Дмитрий (в/к до 54 кг) - серебро;
Скворцова Кира (в/к до 57 кг);
Аюкаев Рафаэль (в/к свыше 87 кг);
Баннова Анастасия (в/к до 62 кг) - бронза;
Ангелова Алиса (в/к до 49 кг);
Рогозина Ирина (в/к до 49 кг);
Еремина Виктория (в/к до 46 кг);
Сергеева Кристина (в/к свыше 73 кг).
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