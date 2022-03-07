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На УСЦ "Чайка" состоялись областные соревнования по лыжным гонкам на призы газеты "Волжская коммуна"

7 марта 2022 15:12
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На старт гонки вышло около 180 лыжников из разных городов и районов Самарской области.

6 марта на территории УСЦ "Чайка" состоялись традиционные областные соревнования по лыжным гонкам на призы газеты "Волжская коммуна".

 В этом году гонка была проведена в 81-й раз. И посвящена 115-летию "Волжской коммуны" - одной из старейших газет в России. На старт гонки вышло около 180 лыжников из разных городов и районов Самарской области.

 В программу соревнований входили две дистанции протяженностью 3 и 10 км. Победители и призеры состязаний получили медали, дипломы и ценные призы.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

 

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