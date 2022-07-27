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На стадионе «Солидарность Самара Арена» начали работать выездные окна МФЦ

27 июля 2022 15:21
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Здесь можно оперативно оформить Карту болельщика.

Сегодня, 27 июля, на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» начали работать выездные окна МФЦ, где можно оперативно оформить Карту болельщика.

Мобильный офис располагается напротив входа №3 (рядом с парком экстремальных видов спорта). С завтрашнего дня включится в работу дополнительный офис у входа №2, а к выходным добавится и третий - у входа №1.

График работы в будни с 10 до 19 часов. Суббота, 30 июля: с 9 до 21 часов. В воскресенье, 31 июля: с 9 до 20 часов.

Обращаем внимание, чтобы ускорить процедуру оформления Карты болельщика, необходимо заранее заполнить заявление в личном кабинете на портале «Госуслуги». На сегодняшний день Карту болельщика оформили свыше 12000 жителей Самарской области.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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