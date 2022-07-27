На стадионе «Солидарность Самара Арена» начали работать выездные окна МФЦ

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Сегодня, 27 июля, на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» начали работать выездные окна МФЦ, где можно оперативно оформить Карту болельщика.



Мобильный офис располагается напротив входа №3 (рядом с парком экстремальных видов спорта). С завтрашнего дня включится в работу дополнительный офис у входа №2, а к выходным добавится и третий - у входа №1.



График работы в будни с 10 до 19 часов. Суббота, 30 июля: с 9 до 21 часов. В воскресенье, 31 июля: с 9 до 20 часов.



Обращаем внимание, чтобы ускорить процедуру оформления Карты болельщика, необходимо заранее заполнить заявление в личном кабинете на портале «Госуслуги». На сегодняшний день Карту болельщика оформили свыше 12000 жителей Самарской области.

Фото: департамент информационной политики СО