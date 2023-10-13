На стадионе «Солидарность Самара Арена» готовятся к историческому регбийному матчу

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21 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится исторический матч. Впервые на поле одного из лучших стадионов России сразятся сильнейшие регбисты страны. В противостоянии примут участие сборная команда России по регби и сборная легионеров чемпионатов страны «Русские Барбарианс».

Они поборются за Кубок князя Оболенского, который впервые будет разыгран на Волге. Трофей получил имя одного из самых ярких игроков в истории регби - русского князя Александра Сергеевича Оболенского, который от английской общественности получил прозвище «Летающий князь» и «Летающий славянин».

«Сегодня совместными усилиями с Федерацией регби России, идет подготовка стадиона «Солидарность Самара Арена» к масштабному спортивному событию. Наша команда имеет богатый опыт в проведении различных крупных мероприятий, и я уверен, что для жителей и гостей губернии мы подготовим грандиозный праздник с интересной развлекательной программой. Наш стадион – отличный пример того, как грамотно используется наследие чемпионата мира по футболу», - отметил директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов.

Руководитель спортивного объекта также рассказал, что в рамках подготовки к встрече на поле стадиона планируется нанесение регбийной разметки, которая имеет принципиальные отличия от футбольной. «17 октября мы планируем установку регбийных ворот - массивных конструкций высотой более 11 метров. К этому моменту мы готовим закладные. Предстоящий матч сборных команд станет началом истории большого регби в Самаре», - подчеркнул Виталий Иванов.

Главные тренеры сборных команд уже огласили списки спортсменов, которые сразятся на самарском поле.

Наставник национальной команды России Александр Первухин включил в состав 34 регбиста. Нападающие: Никита Барышников, Евгений Малышкин, Антон Макаренко, Виталий Немцев (все – «Енисей-СТМ»), Валерий Морозов, Богдан Федотко, Гуга Хантадзе (все – «Красный Яр»), Евгений Мишечкин, Даниил Шарабуркин, Иван Чепрага (все – «Динамо»), Тамерлан Хубаев, Вадим Жарков, Александр Рябов (все – «Локомотив-Пенза»), Антон Дроздов, Виталий Живатов, Никита Вавилин, Евгений Ткаченко (все – «Стрела»), Сергей Ефремов («Металлург»). Полузащитники: Алексей Щербань, Константин Узунов (все – «Енисей-СТМ»), Степан Хохлов («Стрела»). Защитники: Рамиль Гайсин, Дмитрий Герасимов, Денис Симпликевич, Никита Чурашов, Виктор Кононов (все – «Енисей-СТМ»), Даниил Семенов, Кирилл Голосницкий, Богдан Виноградов (все – «Динамо»), Максим Шевцов, Герман Давыдов (все – «Стрела»), Владимир Чабан («Красный Яр»), Даниил Потиханов («Локомотив-Пенза»), Ислам Абдулкадиров («ВВА-Подмосковье»).

Планируется, что перед встречей с «Русскими Барбарианс» команда проведет четырехдневный тренировочный сбор в УТЦ «Новогорск». «Я всегда рад выступать за сборную России, это очень престижно. Да, сейчас мы представляем нашу страну не на международной арене, а в нашем комьюнити. Но если ты член сборной России, значит, ты один из лучших игроков в нашей стране. Нужно оправдывать это звание, выходить и доказывать. Мне лишняя мотивация играть за сборную не требуется. Буду рад сыграть на самарском стадионе. Сам факт, что регби в нашей стране развивается, это очень радует. Мы уже играем не просто на каких-то полянах, а лучших стадионах России. Это очень приятно», - поделился защитник «Красного Яра» Владимир Чабан.

В состав «Русских Барбарианс» вошли легионеры чемпионата стран и ряд игроков, которые не попали в список сборной России. Среди них – самарец Виталий Соловьев. На сегодняшний день он самый титулованный игрок в составе сборной Самарской области. Помимо него на поле выйдут еще 26 спортсменов под руководством Джей Пи Нила. Нападающие: Роберт Сутидзе, Даниел Джордаан (все – «Красный Яр»), Стефанус Малан, Арноут Малербе, Рикерт Корфф (все – «ВВА-Подмосковье»), Джереми Джордаан, Дамиан Вентер, Иван Нежданов (все – «Стрела»), Данкан дю Биссон («Химик»), Мамука Хечикови («Металлург»), Франсуа Эстерхейзен, Мартинус Пельцер (все – «Енисей-СТМ»), Стефан Де Вит («Локомотив-Пенза»), Филипп Краузе («Динамо»). Защитники: Лоуренс Преториус, Джейсон Таумалоло, Дилан Смит, Андрей Шакура Корнелиус Корфф (все – «Красный Яр»), Лейтон Экстин («ВВА-Подмосковье»), Якобус Мараис, Эдмунд Людик (все – «Стрела»), Дин Гордон, Кортни Виннаар (все – «Металлург»), Франко Нодье («Локомотив-Пенза»), Брендон Вилки («Динамо»), Виталий Соловьев (Сборная Самарской области).

«Я очень рад, что в Самаре пройдет такой грандиозный праздник спорта. Буду выкладывать на поле и покажу все, что умею. На трибунах за меня будут болеть родители, тренеры, друзья и коллеги по работе. Приглашаю всех поболеть на стадионе, поддержать команды и поближе познакомиться с этим классным видом спорта. Уверен, что, не смотря на осеннюю погоду на стадионе будет жарко», - отметил игрок «Русских Барбарианс» Виталий Соловьев.

Фото: pxhere.com