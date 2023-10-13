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На стадионе «Солидарность Самара Арена» готовятся к историческому регбийному матчу

13 октября 2023 16:27
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Впервые на поле одного из лучших стадионов России сразятся сильнейшие регбисты страны.

21 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится исторический матч. Впервые на поле одного из лучших стадионов России сразятся сильнейшие регбисты страны. В противостоянии примут участие сборная команда России по регби и сборная легионеров чемпионатов страны «Русские Барбарианс».

Они поборются за Кубок князя Оболенского, который впервые будет разыгран на Волге. Трофей получил имя одного из самых ярких игроков в истории регби - русского князя Александра Сергеевича Оболенского, который от английской общественности получил прозвище «Летающий князь» и «Летающий славянин». 

«Сегодня совместными усилиями с Федерацией регби России, идет подготовка стадиона «Солидарность Самара Арена» к масштабному спортивному событию. Наша команда имеет богатый опыт в проведении различных крупных мероприятий, и я уверен, что для жителей и гостей губернии мы подготовим грандиозный праздник с интересной развлекательной программой. Наш стадион – отличный пример того, как грамотно используется наследие чемпионата мира по футболу», - отметил директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов.

Руководитель спортивного объекта также рассказал, что в рамках подготовки к встрече на поле стадиона планируется нанесение регбийной разметки, которая имеет принципиальные отличия от футбольной. «17 октября мы планируем установку регбийных ворот - массивных конструкций высотой более 11 метров. К этому моменту мы готовим закладные. Предстоящий матч сборных команд станет началом истории большого регби в Самаре», - подчеркнул Виталий Иванов.

Главные тренеры сборных команд уже огласили списки спортсменов, которые сразятся на самарском поле.

Наставник национальной команды России Александр Первухин включил в состав 34 регбиста. Нападающие: Никита Барышников, Евгений Малышкин, Антон Макаренко, Виталий Немцев (все – «Енисей-СТМ»), Валерий Морозов, Богдан Федотко, Гуга Хантадзе (все – «Красный Яр»), Евгений Мишечкин, Даниил Шарабуркин, Иван Чепрага (все – «Динамо»), Тамерлан Хубаев, Вадим Жарков, Александр Рябов (все – «Локомотив-Пенза»), Антон Дроздов, Виталий Живатов, Никита Вавилин, Евгений Ткаченко (все – «Стрела»), Сергей Ефремов («Металлург»). Полузащитники: Алексей Щербань, Константин Узунов (все – «Енисей-СТМ»), Степан Хохлов («Стрела»). Защитники: Рамиль Гайсин, Дмитрий Герасимов, Денис Симпликевич, Никита Чурашов, Виктор Кононов (все – «Енисей-СТМ»), Даниил Семенов, Кирилл Голосницкий, Богдан Виноградов (все – «Динамо»), Максим Шевцов, Герман Давыдов (все – «Стрела»), Владимир Чабан («Красный Яр»), Даниил Потиханов («Локомотив-Пенза»), Ислам Абдулкадиров («ВВА-Подмосковье»). 

Планируется, что перед встречей с «Русскими Барбарианс» команда проведет четырехдневный тренировочный сбор в УТЦ «Новогорск». «Я всегда рад выступать за сборную России, это очень престижно. Да, сейчас мы представляем нашу страну не на международной арене, а в нашем комьюнити. Но если ты член сборной России, значит, ты один из лучших игроков в нашей стране. Нужно оправдывать это звание, выходить и доказывать. Мне лишняя мотивация играть за сборную не требуется. Буду рад сыграть на самарском стадионе. Сам факт, что регби в нашей стране развивается, это очень радует. Мы уже играем не просто на каких-то полянах, а лучших стадионах России. Это очень приятно», - поделился защитник «Красного Яра» Владимир Чабан.

В состав «Русских Барбарианс» вошли легионеры чемпионата стран и ряд игроков, которые не попали в список сборной России. Среди них – самарец Виталий Соловьев. На сегодняшний день он самый титулованный игрок в составе сборной Самарской области. Помимо него на поле выйдут еще 26 спортсменов под руководством Джей Пи Нила. Нападающие: Роберт Сутидзе, Даниел Джордаан (все – «Красный Яр»), Стефанус Малан, Арноут Малербе, Рикерт Корфф (все – «ВВА-Подмосковье»), Джереми Джордаан, Дамиан Вентер, Иван Нежданов (все – «Стрела»), Данкан дю Биссон («Химик»), Мамука Хечикови («Металлург»), Франсуа Эстерхейзен, Мартинус Пельцер (все – «Енисей-СТМ»), Стефан Де Вит («Локомотив-Пенза»), Филипп Краузе («Динамо»). Защитники: Лоуренс Преториус, Джейсон Таумалоло, Дилан Смит, Андрей Шакура Корнелиус Корфф (все – «Красный Яр»), Лейтон Экстин («ВВА-Подмосковье»), Якобус Мараис, Эдмунд Людик (все – «Стрела»), Дин Гордон, Кортни Виннаар (все – «Металлург»), Франко Нодье («Локомотив-Пенза»), Брендон Вилки («Динамо»), Виталий Соловьев (Сборная Самарской области).

«Я очень рад, что в Самаре пройдет такой грандиозный праздник спорта. Буду выкладывать на поле и покажу все, что умею. На трибунах за меня будут болеть родители, тренеры, друзья и коллеги по работе. Приглашаю всех поболеть на стадионе, поддержать команды и поближе познакомиться с этим классным видом спорта. Уверен, что, не смотря на осеннюю погоду на стадионе будет жарко», - отметил игрок «Русских Барбарианс» Виталий Соловьев.

 

Фото:   pxhere.com

 

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