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На спортплощадках СШ "Чайка" прошел Фестиваль адаптивных видов спорта

6 августа 2024 20:26
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Его участники могут реализовать себя в спорте глухих, спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорте слепых и спорте лиц с интеллектуальными нарушениями.

На спортивных площадках ГАУ ДО "СШ "Чайка" прошел Фестиваль адаптивных видов спорта, организованный при поддержке Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и Организационного центра спортивных мероприятий.

Спортивно-массовое мероприятие направлено на развитие адаптивного спорта и физической культуры в Самарской области. Его участники могут реализовать себя в спорте глухих, спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорте слепых и спорте лиц с интеллектуальными нарушениями.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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