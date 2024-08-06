На спортплощадках СШ "Чайка" прошел Фестиваль адаптивных видов спорта

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На спортивных площадках ГАУ ДО "СШ "Чайка" прошел Фестиваль адаптивных видов спорта, организованный при поддержке Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и Организационного центра спортивных мероприятий.



Спортивно-массовое мероприятие направлено на развитие адаптивного спорта и физической культуры в Самарской области. Его участники могут реализовать себя в спорте глухих, спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорте слепых и спорте лиц с интеллектуальными нарушениями.

Фото: минспорта СО