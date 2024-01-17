На следующей неделе в Самаре пройдет лыжный марафон «Сокольи горы»

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На следующей неделе в Самаре пройдет трехдневный лыжный фестиваль, в рамках которого состоится 10-ый самарский лыжный марафон «Сокольи горы», сообщает chaika-samara.ru.

25 января, четверг — Ночная гонка Дистанции: 2,5 км, 6 км, 12 км.

27 января, суббота — МАРАФОН (свободный стиль) Дистанции: 50 км, 30 км, 10 км, 2,5 км

28 января, воскресенье — МАРАФОН (классический стиль) Дистанции: 30 км, 10 км, 2,5 км

Подробная информация для участников в группе VOLGAMAN.

Регистрация по ссылке по ссылкам: https://russialoppet.ru/events/sokol2024.html https://russiarunning.com/event/Samarskiylyzhnyymaraf.

Фото: департамент спорта Самара