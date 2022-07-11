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На песчаных пляжах Самары пройдут соревнования по пляжному теннису

11 июля 2022 16:11
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Место проведения соревнований: Полевой спуск набережной Волги – корты на песчаном пляже.

С 11 по 13 июля на самарской набережной пройдет юниорское первенство страны по пляжному теннису среди игроков в возрасте до 19 лет. С 15 по 17 июля – третий этап Кубка России по пляжному теннису. Соревнования пройдут в парных и в смешанных парных разрядах по олимпийской системе. В каждом виде программы планируется, что выступит по 32 пары участников.

Место проведения соревнований: Полевой спуск набережной Волги – корты на песчаном пляже.

В Самаре первый в истории Кубок страны по пляжному теннису прошел в 2011 году. С тех пор подобные турниры проходят ежегодно. За свою недолгую историю пляжный теннис в Самарском регионе сделал огромный шаг вперед, наши спортсмены уверенно поднимаются во всероссийском рейтинге, повышается качество проведения турниров и уровень популяризации пляжного тенниса в губернии.

Программы соревнований здесь.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Мероприятия

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