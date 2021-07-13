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На лыжной базе "Чайка" в Самаре продолжается строительство лыжероллерной трассы. Объект возводится благодаря реализации федерального проекта Спорт - норма жизни нацпроекта "Демография".



Общая длина асфальтовой трассы с искусственным освещением составит 6,2 км. Также предусмотрены зоны старта и финиша, мобильные трибуны на 100 посадочных мест, двухэтажные обогреваемые помещения для судейского состава и представителей СМИ, боксы для обслуживания снаряжения и ожидания команд. В зоне финиша установят электронное информационное табло.



Лыжероллерная трасса предназначена для круглогодичного проведения соревнований, тренировок воспитанников спортивных школ, а также занятий любителей лыжного спорта.



Сейчас подрядная организация ведет подготовительную работы для укладки трассы: разработка грунта под подпорные стенки, устройство бетонной подготовки.



Срок сдачи объекта - осень 2022 года.

Фото: минспорт СО