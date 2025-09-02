Я нашел ошибку
Главные новости:
Школы Самарской области приглашают присоединиться к проекту Общества «Знание» о физической культуре
15 блогеров из Самарской области сразятся за место в финале Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
Владимир Балаев из Самары стал обладателем Кубка России по вейкборду-электротяге
В Тольятти по указанию мошенников студент забрал у пенсионера 300 тысяч рублей
Агитационный автобус Росгвардии начал работу в Самарской области
В Жигулевске сын украл у матери телевизор
В Самаре пройдет открытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

На форум в Самару приедут представители более 70 стран

2 сентября 2025 10:57
234
На форум в Самару приедут представители более 70 стран

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал предстоящий форум «Россия — спортивная держава», на который приглашены делегации государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре.

По словам господина Дегтярева, на форум приедут представители более 70 стран. Оператором мероприятия выступает фонд «Россконгресс».

«В рамках работы Шанхайской организации сотрудничества традиционно уделяется большое внимание спортивной повестке. Честная, азартная спортивная борьба создает хорошую почву для укрепления отношений и в других сферах»,— отметил глава Минспорта РФ.

Михаил Дегтярев ранее занимал пост губернатора Хабаровского края. Также он был депутатом Госдумы РФ от ЛДПР и депутатом Самарской губернской думы, пишет Коммерсантъ.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
2 сентября 2025  09:23
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
125
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
351
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
351
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
526
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
1 сентября 2025  09:27
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
337
