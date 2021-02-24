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На чемпионате и первенстве Европы по рукопашному бою спортсмены СО выиграли золотые награды

24 февраля 2021 18:53
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В соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов из 8 стран.

В Бресте, Республика Беларусь, прошли первые в истории чемпионат и первенство Европы по рукопашному бою. В соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов из 8 стран.

В составе сборной России выступали 4 представителя Самарской области. Все наши ребята выиграли золотые награды! В рамках первенства Европы (16-17 лет) победили Анастасия Семёнова (весовая категория 46 кг), Бабакиши Мамедов (42 кг), Мария Дорошенко (55 кг).

На чемпионате Европы в весовой категории 75 кг выиграл Илья Кателевский.

Тренеры ребят Владимир Цибарт, Максим Кондрашин, Дмитрий Правдин, передает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:  пресс-служба минспорта СО 

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