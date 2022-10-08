Я нашел ошибку
Главные новости:
Следователи установили, что грузовиком, взорванном на Крымском мосту, владел житель Кубани.
СК установил данные собственника взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается туман
Спортсмены региона установили очередной рекорд России.
«Мы вместе. Спорт»: в четвертый день состязаний представители Самарской области завоевали еще 7 медалей
В Самаре реставрация Дома Маштакова близится к завершению
В Самаре реставрация Дома Маштакова близится к завершению
Отдыхающим в Крыму туристам продлят проживание за счет средств республики
Отдыхающим в Крыму туристам продлят проживание за счет средств республики
Оценен ущерб от пожара на Крымском мосту
Оценен ущерб от пожара на Крымском мосту
В Самарской области ищут перевозчиков для автобусных маршрутов
В Самарской области ищут перевозчиков для автобусных маршрутов
В РЖД сообщили об отмене всех поездов в Крым
В РЖД сообщили об отмене всех поездов в Крым
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.25
1
EUR 59.98
1.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Более 300 туристов отправились в познавательное путешествие из Самары в Волгоград
В Самарском кадетском корпусе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты
В Самаре пройдет Фестиваль роботов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Мы вместе. Спорт»: в четвертый день состязаний представители Самарской области завоевали еще 7 медалей

8 октября 2022 14:34
112
Спортсмены региона установили очередной рекорд России.

На международных комплексных соревнованиях «Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» разыграны очередные комплекты наград

В четвертый день состязаний представители Самарской области завоевали еще 7 медалей и установили очередной рекорд России.

Пловец Кирилл Пульвер подтвердил свое мастерство на стометровке вольным стилем в классе - S5. Он финишировал с рекордом России - 1 минута 08.98 секунды.

Шашист Эмиль Галиев выиграл серебряную медаль в классах - B1, В2, B3 среди слабовидящих спортсменов. Он уступил победителю турнира ярославцу Ивану Смуркову 2 очка.

Дмитрий Чубаров в дуэте с представителем Татарстана Раилем Галиакберовым завоевал бронзу в парных соревнованиях по настольному теннису в классе - MW4.

Пловчиха Ольга Потешкина приплыла третьей на стометровке на спине в классе - S14 с результатом - 1 минута 17.33 секунды.

Вторую бронзу Ольга Потешкина выиграла на дистанции 200 метров вольным стилем (S14). Время спортсменки - 2:21.95.

Елизавета Тимонина в женском турнире по плаванию выиграла бронзовую награду на дистанции 100 метров на спине в классе - S8 (1:35.05).

Тольяттинец Сергей Сухарев стал третьим в плавании на стометровке вольным стилем в классе - S8. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 05.43 секунды.

Призер Паралимпийских игр в Токио пловец Вячеслав Ленский занял третье место на дистанции 100 метров вольным стилем в классе - S6 (1.10.56).

Перед заключительным соревновательным днем в активе представителей 63 региона 23 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых. Напомним, в Играх участвуют более 1200 параатлетов в 9 летних видах спорта.

 

Фото:   минспорта СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На региональном уровне будут приняты дополнительные меры поддержки мобилизованных.
7 октября 2022  20:04
Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части на территории региона
553
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022  13:13
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
664
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
1154
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
7 октября 2022  09:50
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
336
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
604
Весь список