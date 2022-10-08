«Мы вместе. Спорт»: в четвертый день состязаний представители Самарской области завоевали еще 7 медалей

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На международных комплексных соревнованиях «Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» разыграны очередные комплекты наград



В четвертый день состязаний представители Самарской области завоевали еще 7 медалей и установили очередной рекорд России.



Пловец Кирилл Пульвер подтвердил свое мастерство на стометровке вольным стилем в классе - S5. Он финишировал с рекордом России - 1 минута 08.98 секунды.



Шашист Эмиль Галиев выиграл серебряную медаль в классах - B1, В2, B3 среди слабовидящих спортсменов. Он уступил победителю турнира ярославцу Ивану Смуркову 2 очка.



Дмитрий Чубаров в дуэте с представителем Татарстана Раилем Галиакберовым завоевал бронзу в парных соревнованиях по настольному теннису в классе - MW4.



Пловчиха Ольга Потешкина приплыла третьей на стометровке на спине в классе - S14 с результатом - 1 минута 17.33 секунды.



Вторую бронзу Ольга Потешкина выиграла на дистанции 200 метров вольным стилем (S14). Время спортсменки - 2:21.95.



Елизавета Тимонина в женском турнире по плаванию выиграла бронзовую награду на дистанции 100 метров на спине в классе - S8 (1:35.05).



Тольяттинец Сергей Сухарев стал третьим в плавании на стометровке вольным стилем в классе - S8. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 05.43 секунды.



Призер Паралимпийских игр в Токио пловец Вячеслав Ленский занял третье место на дистанции 100 метров вольным стилем в классе - S6 (1.10.56).



Перед заключительным соревновательным днем в активе представителей 63 региона 23 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых. Напомним, в Играх участвуют более 1200 параатлетов в 9 летних видах спорта.

Фото: минспорта СО