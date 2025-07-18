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В год 80-летия Великой Победы Минспорт России запускает важный проект, чтобы почтить память спортсменов, защищавших нашу Родину!

Они прославляли страну на спортивных аренах и, не раздумывая, встали на защиту Отечества в годы войны. Их подвиги на фронте не менее значимы, чем достижения в спорте!

Мы обязаны знать их имена и помнить о них с благодарностью.

Проект призван открыть и новые имена, память о которых хранится в семьях нашей огромной страны.

До 15 декабря 2025 года поделитесь историями о спортсменах-фронтовиках на портале проекта «Герои спорта – герои страны»: geroi-sporta.ru/

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