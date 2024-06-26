Министерство спорта Самарской области приглашает на прием представителей малого и среднего предпринимательства

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В эту пятницу, 28 июня, прием проведет врио министра спорта Самарской области Лидия Анатольевна Рогожинская.



Вы сможете задать интересующие вас вопросы, рассказать о трудностях при реализации бизнес-идей в сфере физической культуры и спорта, получить консультацию, узнать о действующих мерах государственной поддержки.



Прием пройдет в пятницу, 28 июня, с 9 до 10 часов в здании департамента физической культуры и спорта по адресу: Самара, Молодогвардейская, 234.



Обязательна предварительная запись по телефону: (846) 214-72-58 (с 9 до 18 часов).