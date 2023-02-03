«Лыжня России - 2023» в Самарской области пройдет 11 февраля

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В субботу, 11 февраля, в Самарской области пройдет 41-я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Традиционные старты проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В этом году мероприятие приурочено к празднованию 100-летия Министерства спорта Российской Федерации как государственного органа управления сферой спорта и физической культуры.

Центральный старт спортивного мероприятия 63 региона состоится на территории спортивной школы «Чайка» (Самарская область, муниципальный район Волжский, п. Управленческий).

В программу лыжных соревнований войдут забеги на 5 км и 10 км в 10 возрастных категориях, а также массовый на 2500 метров. Комиссия по допуску участников начнет свою работу с 6 февраля в пресс-центре СШ «Чайка».

В 2022 году в городах и муниципальных районах Самарской области на старт вышло около 9000 человек.

«Приглашаем всех желающих присоединиться к этому масштабному спортивному празднику. Традиционно на центральный старт выйдут спортсмены, ветераны спорта, школьники, студенты, любители лыжных гонок. «Лыжня России» - это прекрасная возможность с пользой для своего здоровья провести выходной день», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Гонка проводится ежегодно с 1982 года. За свою славную историю это крупнейшее спортивное мероприятие объединило миллионы любителей лыжного спорта. Каждый участник традиционно получит теплую шапочку с символикой «Лыжня России», а также индивидуальный нагрудный номер. Победители и призеры будут награждены медалями и дипломами.