Лидия Рогожинская приняла участие в выездном совещании Комитета Госдумы по спорту

145

В республике Чувашия состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту под председательством Олега Матыцина.

Участниками совещания стали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и руководители и сотрудники отрасли физкультуры и спорта из других регионов Приволжского федерального округа.

- Обсудили с коллегами вопросы реализации комплексной государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», обменялись опытом субъектов Приволжского федерального округа, - поделилась Лидия Рогожинская.

Фото: минспорта СО