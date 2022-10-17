Лидия Рогожинская поздравила победителей и призеров летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

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Встреча прошла в спортивном комплексе «Орбита», который является тренировочной базой для самарских парапловцов. Лидия Рогожинская поздравила спортсменов и их тренеров, а также вручила благодарственные письма министерства спорта Самарской области.



«Самарская область гордится вами, вашими успехами и проявленным характером. Когда-то вы сами пришли в спорт благодаря тому, что стали свидетелями побед и достижений других спортсменов. А сегодня ваш личный пример, ваши победы влияют на развитие спортивного движения в нашей губернии. Правительство Самарской области и при личном участии губернатора региона Дмитрия Игоревича Азарова реализуют на территории Самарской области масштабные инфраструктурные проекты, чтобы вы – наша спортивная элита, имели возможность тренироваться и поддерживать спортивную форму в лучших условиях», - подчеркнула врио министра спорта.



Напомним, летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» вошли в число новых соревнований, проводимых по инициативе России. В них приняли участие около 1200 спортсменов из 78 регионов России и 10 зарубежных стран. 16 параатлетов, представлявших Самарскую область, завоевали 6 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Фото: минспорта СО