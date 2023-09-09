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«Лада» одержала первую победу после возвращения в КХЛ

9 сентября 2023 21:45
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«Лада» обыграла хабаровский «Амур» с разгромным счетом 5:1.

В Тольятти на «Лада-Арене» команда Олега Браташа завершила четвертый матч домашней серии чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Лада» обыграла хабаровский «Амур» с разгромным счетом 5:1.

У тольяттинцев шайбы забросили: Михаил Фисенко, Скотт Космачук, Остап Сафин, Трой Джозефс и Николай Глухов.

Завтра, 10 сентября, в зале для пресс-конференций «Лада-Арена» (3 этаж) состоится встреча болельщиков с руководством клуба. На все интересующие вопросы ответит генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев. Начало мероприятия в 14:00.

 

Фото:   минспорта СО

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