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В четверг, 13 марта, в Ханты-Мансийске стартовал розыгрыш первого «Кубка защитников Отечества» по зимним видам спорта. Всероссийское комплексное физкультурное мероприятие организовано Государственным фондом «Защитники Отечества» при поддержке Министерства спорта РФ, Паралимпийского комитета России.

В программе соревнований – биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд и следж-хоккей. Участники соревнований – около 300 ветеранов специальной военной операции из разных регионов России, в том числе из Самарской области.

Самарские спортсмены выступают на Кубке в соревнованиях по следж-хоккею. В составе сборной 15 хоккеистов и 5 тренеров и администраторов – представители команд «Лада-следж» и «ЦСК ВВС-следж».

Команда прибыла в Ханты-Мансийск 12 марта. В первый день состоялись пробные тренировки и жеребьевка турнира по следж-хоккею. 16 команд были поделены на три группы. Сборной Самарской области в соперники достались команды республики Татарстан, Свердловской и Челябинской области и Приморского края.

Спортивная программа соревнований стартовала 13 марта. Свой первый матч на Кубке наши хоккеисты провели с соперниками из Свердловской области и одержали крупную победу – 10:0. Впереди – остальные матчи группового этапа. Возможность побороться за медали «Кубка защитников Отечества» получат только те команды, которые займут первые места в своих группах. Игры по следж-хоккею продлятся до 17 марта.

Помимо спортивной программы, для защитников Отечества организована экскурсионная и образовательная программа. Так, ветераны СВО посетили «Паралимпийский урок», где встретились с представителями Паралимпийского комитета России и победителями и призерами Паралимпийских игр.

«На каждом «Кубке защитников Отечества» мы проводим такой урок, чтобы познакомить ветеранов специальной военной операции с историей паралимпийского спорта, рассказать про его виды, требования к участию в соревнованиях», - отметил президент ПКР Павел Рожков.

Спикеры поделились своими историями из спорта, рассказали о важных для них победах. Участников призвали сплотиться, помогать своим товарищам в адаптации и стремиться к высоким результатам в спорте.

Напомним, Самарская область стала одним из первых регионов, где по инициативе фонда «Защитники Отечества» были созданы команды по следж-хоккею полностью из ветеранов СВО. Кураторами команд стали два профессиональных хоккейных клуба региона — тольяттинская «Лада» и самарский «ЦСК ВВС». Набор игроков в команды продолжается.

Также в регионе создан Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. В целях поддержки, в том числе этого направления спорта по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа «Мастер спорта». Она направлена на поддержку спортсменов, приобретение специализированной экипировки и инвентаря, улучшение спортивной инфраструктуры.

Фото: АУ «ЮграМегаСпорт»