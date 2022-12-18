«Кубок Владимира Сальникова»: спортсмен 63 региона финишировал первым на дистанции 200 м баттерфляем

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Александр Кудашев - победитель XVI международного турнира по плаванию «Кубок Владимира Сальникова».



В Санкт-Петербурге в стенах центра водных видов спорта «Невская волна» спортсмен 63 региона финишировал первым на дистанции 200 м баттерфляем.



Александр Кудашев, в прошлом месяце во второй раз ставший отцом, рассказал, что его мотивирует: «Отцовство 100% мотивирует – это я еще помню, когда первый ребенок появился. Было больше желание плавать, когда обещаешь ей привезти медаль с соревнований… золотую. Тогда на чемпионате России я был десятым на стометровке дельфином. Созвонившись с дочкой сказал ей об этом, она расплакалась. Сказала: "Папа, что за дела? Почему ты десятый?". Поэтому, когда ты папа, есть стимул работать и приносить только золото!»

Фото: минспорта СО