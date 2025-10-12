Ксения Гуляева и Илона Семенова из Самарской области - призеры чемпионата и первенства мира по армрестлингу

109

В Болгарии завершились чемпионат и первенство мира по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из разных стран мира в категориях юниоры, взрослые, ветераны, пара-армрестлеры.

В числе призеров соревнований - спортсмены из Самарской области.

Илона Семенова завоевала бронзу в категории до 45 килограммов среди девушек 14-15 лет.

Ксения Гуляева стала третьей среди женщин с поражением опорно-двигательного аппарата в категории свыше 65 кг.

Тренер самарских спортсменов - Дмитрий Гребенюк.

Фото: минспорта СО