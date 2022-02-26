"Крылья" завершили сборы в Турции

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"Крылья Советов" провели три турецких сбора на пути к возобновлению чемпионата Тинькофф РПЛ. За время сборов "Крылья" сыграли 8 матчей, одержали 5 побед, дважды сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Команда забила 16 голов, пропустила 10. Лучшим бомбардиром нашей команды на сборах стал Антон Зиньковский, забивший 5 мячей.

Матч 18-го тура "Ростов" – "Крылья Советов", который должен был состояться 27 февраля в Ростове-на-Дону, перенесен Премьер-лигой и РФС. Новая дата и время начала матча будет сообщено дополнительно.

Ближайшую встречу "Крылья" проведут дома против тульского "Арсенала". Встреча пройдет 6 марта на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 15:00.

Фото: сайт ФК