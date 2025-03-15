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"Крылья Советов" в Каспийске проиграли махачкалинскому "Динамо" - 0:4

15 марта 2025 20:08
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В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский "Локомотив".

В 21-ом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Каспийске встречались с махачкалинским "Динамо".

Счет в матче открыли хозяева поля на 29 минуте игры. Главный арбитр встречи Артем Чистяков возобновил игру спорным мячом, Касинтура тут же навесил в штрафную, а Гамид Агалларов опередив Доминика Ороза, головой отправил мяч в ворота – 1:0.

На 38 минуте встречи Касинтура вновь отметился голевой передачей, теперь его партнером стал алжирский нападающий Мохаммед Аззи, который с острого угла отправил мяч в ворота мимо Сергея Песьякова – 2:0.

На 48 минуте встречи Касинтура рвался к воротам, и после контакта с фол Ильей Гапоновым оказался на газоне. Арбитр назначил пенальти и показал желтую карточку самарцу, которая становилась для защитника второй в матче. Но вмешалась система VAR. После просмотра Артем Чистяков изменил свой решение, объявив, что фол был до штрафной, а Илье Гапонову отменил вторую желтую карточку, а показал прямую красную карточку за фол последней надежды. Самарцы оказались в меньшинстве, а игра возобновилась. На 75 минуте встречи VAR вмешался в игру еще раз, после просмотра которого судья определил игру рукой со стороны Доминика Ороза и назначил пенальти.

Одиннадцатиметровый реализовал Гамид Агалларов – 3:0.

На 89 минуте вышедший на замену Шамиль Гаджиев довел счет до 4:0.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский "Локомотив". Игра 22 тура Мир РПЛ состоится в пятницу, 28 марта, в 19:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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