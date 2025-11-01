Я нашел ошибку
Главные новости:
В следующем туре 8 ноября "Акрон" на выезде встретится с московским "Динамо".
"Акрон" обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу - 1:0
В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают санкт-петербургский "Зенит".
"Крылья Советов" в гостях проиграли махачкалинскому "Динамо" - 0:2
Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле губернатора Самарской области.
Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и улицы Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения
Пять идей для семейного досуга.
Начинаются школьные каникулы
Сергей Измалков является заслуженным врачом РФ и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, а также Губернской премии.
Президент Самарской областной ассоциации врачей награждён Орденом Союза медицинского сообщества "За верность долгу» I степени
Обновленные правила позволяют гражданам использовать для заселения в отели дополнительные документы.
Правительство России упрощает правила заселения в гостиницы
Ранее жители  многоквартирного двухэтажного дома обратились с замечаниями по его содержанию и прилегающей к нему территории, в том числе детской и контейнерной площадок.
Глава Куйбышевского района Самары встретился с жителями поселка Кирзавод
Сейчас Сергей работает инструктором клуба по боевой подготовке клуба «Пересвет».
Ветеран СВО из Самары Сергей Бокояров: «Приобщать молодежь к спорту – жизненно важная задача»
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
"Крылья Советов" в гостях проиграли махачкалинскому "Динамо" - 0:2

1 ноября 2025 22:09
144
В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают санкт-петербургский "Зенит".

В 14 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Каспийске встречались с махачкалинским "Динамо". Счет в матче открыли хозяева поля.

На 5 минуте встречи с передачи Мохаммеда Аззи отличился Хуссем Мрезиг – 1:0.

На 79 минуте встречи с передачи Гамида Агаларова забил Эль Мехди Эль-Мубарик – 2:0.

Фернандо Костанца провел свой сотый матч за нашу команду.

В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают санкт-петербургский "Зенит". Игра заключительного тура первого круга состоится в воскресенье, 9 ноября, в 14:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

