"Крылья Советов" в гостях проиграли махачкалинскому "Динамо" - 0:2

В 14 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Каспийске встречались с махачкалинским "Динамо". Счет в матче открыли хозяева поля.

На 5 минуте встречи с передачи Мохаммеда Аззи отличился Хуссем Мрезиг – 1:0.

На 79 минуте встречи с передачи Гамида Агаларова забил Эль Мехди Эль-Мубарик – 2:0.

Фернандо Костанца провел свой сотый матч за нашу команду.

В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают санкт-петербургский "Зенит". Игра заключительного тура первого круга состоится в воскресенье, 9 ноября, в 14:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: ПФК "КС"