Команды организаций и предприятий Самарской области приглашаются на фестиваль комплекса ГТО!

23 марта состоится фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов, организаций и учреждений Самарской области.
В составе команд выступят мужчины и женщины в возрасте от 25 до 59 лет.
В программе фестиваля лично-командные соревнования по многоборью ГТО и эстафета «Гонка ГТО».
Мероприятие пройдет в Самаре на территории УСК «Стара Загора» Центрального спортивного клуба армии.
Предварительные заявки принимаются до 10 марта по почте: gaugto-ct@mail.ru.
Лучшая команда областных соревнований станет кандидатом на участие во всероссийском фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов, приуроченного к 80-летию Победы, который пройдет в конце апреля в Сочи.
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регионального оператора ГТО в Самарской области.