Команды организаций и предприятий Самарской области приглашаются на фестиваль комплекса ГТО!

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23 марта состоится фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов, организаций и учреждений Самарской области.

В составе команд выступят мужчины и женщины в возрасте от 25 до 59 лет.

В программе фестиваля лично-командные соревнования по многоборью ГТО и эстафета «Гонка ГТО».

Мероприятие пройдет в Самаре на территории УСК «Стара Загора» Центрального спортивного клуба армии.

Предварительные заявки принимаются до 10 марта по почте: gaugto-ct@mail.ru.

Лучшая команда областных соревнований станет кандидатом на участие во всероссийском фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов, приуроченного к 80-летию Победы, который пройдет в конце апреля в Сочи.