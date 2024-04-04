Kомандный кубок 1 этапа чемпионата России по картингу завоевала команда из Самарской области 

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В Сочи на картодроме "Пластунка" завершился 1 этап чемпионата и первенства России по картингу в классах KZ-2, ОК, Мини, Супер-мини, OK-j. В соревнованиях участвовали 170 спортсменов, представляющих сильнейшие гоночные коллективы страны.



Главный трофей соревнований - командный кубок 1 этапа чемпионата России - завоевала команда из Самарской области Lada Sport Rosneft Junior.



Артем Северюхин выиграл гонку в категории KZ-2, Ярослав Шевырталов стал 4-м. В классе ОК Герасим Скуланов был 6-м, на карте "Мини" Ярослав Леонтьев стал 8-м.

Фото: минспорта СО