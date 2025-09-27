Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию наш спортсмен завоевал бронзу.
Кирилл Пульвер выиграл вторую медаль чемпионата мира
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.  
28 сентября в регионе местами небольшой дождь, до +13°С
В следующем туре 4 октября тольяттинская команда примет в Самаре петербургский "Зенит".
"Ахмат" обыграл "Акрон" в домашнем матче РПЛ - 3:0
В этом году в Самарской области открыто 5 новых модельных библиотек.
Ирина Калягина приняла участие в открытии двух модельных библиотек в регионе
На этот раз госавтоинспекторы провели занятие для ребят, учащихся в одной из школ города Самары.
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
По итогам проверки каких-либо нарушений и замечаний не выявлено.
Представитель Общественного совета ГУ МВД СО проверил работу Отдела полиции Отрадного
В рамках реализации федерального партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» на базе «СШОР №11» состоялся фестиваль единоборств.
«Выбор сильных»: фестиваль, где чествуют героев ковра и их наставников
В Великобритании и США зафиксировали нашествие крыс
В Великобритании и США зафиксировали нашествие крыс
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Кирилл Пульвер выиграл вторую медаль чемпионата мира

27 сентября 2025 19:56
65
Сегодня на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию наш спортсмен завоевал бронзу.

С успешным выступлением самарского пловца поздравил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в МАХ.

"Кирилл Пульвер - двукратный призер чемпионата мира!

Сегодня на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию наш спортсмен завоевал бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5. Вчера он финишировал третьим на дистанции 200 метров вольным стилем.

Желаю Кириллу новых успехов и побед на международном уровне. 

Теперь снова и справедливо под российским флагом - Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение о полном восстановлении Паралимпийского комитета России", - написал Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.  
27 сентября 2025, 18:45
28 сентября в регионе местами небольшой дождь, до +13°С
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.   Экология
115
На этот раз госавтоинспекторы провели занятие для ребят, учащихся в одной из школ города Самары.
27 сентября 2025, 17:36
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
На этот раз госавтоинспекторы провели занятие для ребят, учащихся в одной из школ города Самары. Общество
149
В рамках реализации федерального партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» на базе «СШОР №11» состоялся фестиваль единоборств.
27 сентября 2025, 16:13
«Выбор сильных»: фестиваль, где чествуют героев ковра и их наставников
В рамках реализации федерального партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» на базе «СШОР №11» состоялся фестиваль единоборств. Общество
180
В центре внимания
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
471
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
228
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
345
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
394
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
1901
Весь список