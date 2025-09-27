Кирилл Пульвер выиграл вторую медаль чемпионата мира

65

С успешным выступлением самарского пловца поздравил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в МАХ.

"Кирилл Пульвер - двукратный призер чемпионата мира!

Сегодня на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию наш спортсмен завоевал бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5. Вчера он финишировал третьим на дистанции 200 метров вольным стилем.

Желаю Кириллу новых успехов и побед на международном уровне.

Теперь снова и справедливо под российским флагом - Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение о полном восстановлении Паралимпийского комитета России", - написал Вячеслав Федорищев.

Фото: минспорта СО