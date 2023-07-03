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Кинельские мальчишки и девчонки теперь могут гонять мяч прямо у школы. На спортивном ядре у образовательного центра «Лидер» появилась площадка для игры в футбол. Здесь завершены работы 3 этапа благоустройства по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».



Ранее были обустроены площадки для игры в волейбол и баскетбол, воркаут и тренажеры.



В 2022 году за очередной этап обновления этой общественной территории голоса отдали более 3300 жителей Кинеля. Сегодня виден результат активности горожан.



Всего в 2023 году в Кинеле в раках нацпроекта благоустроят 6 общественных территорий и 7 дворов. Дворовые территории уже радуют жителей новым преображенным видом.

Фото: пресс-служба правительства СО