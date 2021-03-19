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Из-за ремонтных работ на "Самара Арене" матч "Крылья Советов" – "Нефтехимик" пройдет на "Металлурге"

19 марта 2021 18:51
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Билеты на эту игру уже поступили в продажу. Цена билетов – 200 рублей.

Из-за продолжающихся ремонтных работ на "Самара Арене" матч 32-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Крылья Советов" – "Нефтехимик" пройдет на стадионе "Металлург".

Матчи ОЛИМП-ФНЛ транслируются на Яндекс.Эфире и на телеканале "Футбольный".

Для обеспечения качественной телевизионной трансляции и соблюдения всех регламентирующих норм игра пройдет в дневное время.

Матч состоится 24-го марта и начнется в 16:00. Билеты на эту игру уже поступили в продажу. Цена билетов – 200 рублей, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

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