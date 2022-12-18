Игры ГТО: физкультурники Самарской области установили три рекорда

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Во второй соревновательный день Всероссийского фестиваля, в универсальном комплексе «МТЛ Арена» атлеты соревновались, предпринимая попытки побить существующие и установить новые рекорды.



«Книга рекордов ГТО» пополнилась новыми блестящими победами представителей 63 региона:



Лопатина Ольга:

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Результат: 248 см. Ступень: VI.



Серенкова Мария:

Поднимание туловища из положения лежа на спине. Результат: 78 раз. Ступень: VII.



Матуляк Светлана:

Поднимание туловища из положения лежа на спине. Результат: 64 раза. Ступень: VIII.

Фото: минспорта СО