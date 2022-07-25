«Игры Дружбы»: в Татарстане проходят международные соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду

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В Республике Татарстан проходят международные соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду «Игры Дружбы».



В «Игры Дружбы» войдут восемь крупных турниров, которые будут проводиться в три этапа. Первый этап получил название «Мир», он проходит с 21 июля по 2 августа. Второй - «Спорт» (с 9 по 26 ноября) и третий - «Легенды» (с 15 по 26 декабря). В них примут участие около 3000 спортсменов из 16 стран.



Первый этап проходит во Дворце водных видов спорта в Казани. В плавании в рамках «Игр Дружбы» проводится финал Кубка России. Пловец Самарской области, участник Олимпийских игр в Токио Александр Кудашев стал первым на дистанции 200 метров баттерфляем. Его результат - 1 минута 54,56 секунды. Вторым к финишу приплыл Александр Андреев из Московской области (1:57.01), третьим - Александр Харланов (Пензенская область, 1:57.22).

Фото: минспорта СО